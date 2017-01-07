В Париже впервые рождественские богослужения провели в Свято-Троицком соборе

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Рождество сегодня отмечают и представители других православных церквей - Иерусалимской, Сербской, Грузинской, афонские монастыри, а также христиане, придерживающиеся Юлианского календаря. Отмечают православное Рождество и в Европе. В Сербии разожгли костёр из дубовых ветвей - это символ прихода в мир Христа. А в Париже впервые праздничные богослужения провели в Свято-Троицком соборе.

В большинстве французских домов их уже выбрасывают, а в семье князя Трубецкого главное праздничное украшение появилось всего пару дней назад. Непреложное правило уже много лет: елку ставят только на православное Рождество.

Пышную елку, вспоминает Александр Трубецкой, в его детстве украшали самодельными гирляндами, игрушками и свечами. Традицию, которую потом увезут с собой во Францию, не нарушали даже в первые годы после революции, когда отмечать этот праздник приходилось в тайне.

Теперь Рождество - это подарки и праздничный стол, его главным украшением станет оленина по фирменному рецепту князя, но уже после окончания строго поста. Накануне же обязательное посещение церковной службы. Божественную литургию в ночь на 7 января служат во всех православных храмах Франции. И впервые в новом Троицком кафедральном соборе в самом центре Парижа. Пришедших на службу столько, что вдоль набережной Бранли выстраивается очередь.

С улыбкой на лицах и молитвой в сердце. Больше четырех сотен человек с замиранием следят за торжественным богослужением. В украшенном еловыми ветвями и белыми цветами - символами вечной жизни и чистоты - соборе его ведут на русском и французском. Особенная служба в особенном храме многим открывает дорогу в церковь.

Божественные литургии в честь праздника Рождества в православных соборах Франции продолжат служить до праздника Крещения. И хотя европейский климат традиционных морозов не обещает, а праздничные украшения с улиц европейских столиц вот-вот будут убраны, особая атмосфера, говорят верующие, все равно сохранится. Ведь главное встретить Рождество с любовью и светом в душе.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Париж, Франция.

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