Савченко пообещала обнародовать списки украинских военнопленных

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о том, что в ближайшее время она обнародует списки пленных украинских силовиков. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Народный депутат Украины Надежда Савченко собирается в ближайшее обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести в Донбассе. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает "Интерфакс".

"Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время", - указала Савченко.

Савченко подтвердила, что 7 декабря 2016 года в Минске провела встречу с представителями России и лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По ее словам, основной целью встречи была необходимость решения вопроса обмена пленными.

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