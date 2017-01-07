При взрыве на севере Сирии погибли десятки человек

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В северной части Сирии в городе Аазаз прогремел взрыв. По последним данным, погибли,по разным данным,от 25 до 60 человек.

От 25 до 60 человек, по разным данным, стали жертвами теракта на северо-западе Сирии. Десятки получили ранения, передает "ТВ Центр".

По данным телеканала "Скай ньюс Арабия", атака произошла в городе Аазаз недалеко от границы с Турцией. По предварительной информации, на воздух взлетел заминированный автомобиль.

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