"Газпром" установил новый рекорд поставок газа в Европу

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Российская компания "Газпром" в пятницу установила новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье. Потребителям было поставлено 615,5 млн кубометров газа.

"Газпром" 6 января установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье с начала нового года. Потребителям было поставлено 615,5 млн кубометров газа, передает "Интерфакс".

"6 января "Газпром" второй раз с начала года зафиксировал новый исторический суточный максимум объема поставок газа в дальнее зарубежье - 615,5 млн куб. м. Это на 0,9 млн куб. м больше предыдущего рекордного объема, достигнутого 5 января", - отмечается в сообщении холдинга.

По словам председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, холдинг вышел на принципиально новый уровень поставок газа на экспорт в условиях похолодания, снижения собственных объемов добычи в Европе и роста спроса на газ на энергетическом рынке.