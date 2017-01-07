Немецкие спецслужбы заподозрили Россию в кибератаке на ОБСЕ

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Глава Федерального ведомства по охране конституции Ганс-Георг Маасен заявил, что атаку на ОБСЕ могли совершить из России.

Россия может стоять за атаками на серверы ОБСЕ и Бундестага. Такое заявление главы внутренней разведки ФРГ Ганса-Георга Маасена опубликовала сегодня "Франкфуртер Альгемайне цайтунг", передает "ТВ Центр".

По его словам, при взломе сервера Организации по безопасности в Европе использовалась система, сходная с теми, которые применяет группа хакеров, известная как APT28 или Fancy Bears. А их подозревают в связи с российскими властями.

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