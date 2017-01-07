В Литве закрыли телепередачу из-за нацистского приветствия в эфире

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В Литве закрыли развлекательную программу "Угадай мелодию", выходившую на государственном телеканале LRT, из-за демонстрации в эфире нацистского приветствия от одной из участниц передачи.

Программа "Угадай мелодию", транслировавшаяся на государственном телеканале LRT в Литве, закрыта из-за инцидента с демонстрацией в эфире нацистского приветствия. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора LRT Римвидас Палецкис, передает ТАСС.

Одна из участниц передачи — актриса литовского театра и кино Аста Баукуте во время записи программы, угадав песню литовского композитора Симонаса Донсковаса, который является евреем по происхождению, одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе и вслух громко прокричала "еврей".

"Произошедшее не согласуется с пропагандируемыми LRT ценностями. Принято решение о приостановке программы", - заявил Палецкис.

Съемки очередной передачи, которые должны были состояться 7 января, отменены. Палецкис принес зрителям канала извинения за инцидент.

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