В Москве на 8 января из-за морозов объявлен "оранжевый" уровень опасности

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Из-за аномальных морозов синоптики Гидрометцентра объявили в Москве "оранжевый" уровень опасности погоды на 8 января. Ситуация начнет меняться к лучшему только в начале следующей недели, во вторник столбик термометра поднимется до отметки в минус десять градусов.

В рождественскую ночь арктический холод сковал сразу несколько российских регионов, передает "ТВ Центр".

В Москве впервые за 120 лет воздух остыл до минус 32 градусов, и это еще не предел. В мегаполисе объявлен "оранжевый" уровень опасности в связи с усилением мороза. Ситуация начнет меняться к лучшему только в начале следующей недели.

Воздействия экстремальных температур не выдерживают объекты инфраструктуры. В подмосковном Королёве из-за аварии на теплотрассе на несколько часов без тепла в квартирах остались около тысячи жителей. Морозы под 40 ударили по Ленинградской, Псковской и Новгородской областям, а в некоторых районах Ярославской еще холоднее.

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