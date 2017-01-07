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В Турции в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова арестованы пять человек. Четверо арестованных - сослуживцы убийцы посла Мевлюта Мерта Алтынташа по МВД. Пятый, по версии следствия, является представителем организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, передает "Интерфакс".

По данным турецкого агентства Anadolu, четверо арестованных - сослуживцы убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа по МВД. Им предъявлены обвинения в принадлежности к террористической организации.

Пятый арестованный, по версии следствия, является представителем организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Этот арестованный курировал сторонников FETO среди курсантов полицейской школы в Измире, где ранее проходил обучение Алтынташ.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. В спину 62-летнего посла выстрелил бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. При этом он выкрикивал "Аллах Акбар" и "Это месть за Алеппо".