Установлена личность устроившего теракт в ночном клубе Стамбула

Теги: расследование Теракт турция погибшие стамбул

Полиция Турции установила личность подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, нападавший - выходец из Узбекистана. Известно и имя стрелка. Задержать его пока не удалось, поисковая операция продолжается по всей стране.

Полиция Стамбула установила личность стрелка, совершившего нападение на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. По данным местных СМИ, нападавший - выходец из Узбекистана. Известно и имя стрелка. Других подробностей не приводится, передает "ТВ Центр".

Задержать его пока не удалось, поисковая операция продолжается по всей стране. Ранее МВД Турции сомневалось в гражданстве подозреваемого. Сообщалось, что он мог быть выходцем из Киргизии, однако эта версия не подтвердилась.

В новогоднюю ночь мужчина расстрелял посетителей клуба "Рейна" в Стамбуле. В этот момент там находились 700 посетителей. В результате атаки 39 человек погибли, десятки пострадали. Жертвой нападения также стала гражданка России.

Читайте также:

Эрдоган: теракт в Стамбуле нацелен на раскол турецкого общества

В Стамбуле по делу о теракте в ночном клубе задержали двух иностранцев

Опубликовано селфи подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле

Посольство сообщило имя погибшей при теракте в Стамбуле россиянки

Турецкая полиция рассказала о подозреваемых в теракте в Стамбуле