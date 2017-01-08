По факту гибели 12-летнего мальчика в Москве заведено уголовное дело

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По факту смерти 12-летнего мальчика в Москве возбуждено уголовное дело. Тело ребенка с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, было обнаружено 7 января недалеко от одного из жилых домов на Перовской улице.

7 января недалеко от одного из жилых домов на Перовской улице в Москве нашли тело 12-летнего мальчика с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.

По результатам проведенной доследственной проверки следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, передает "Интерфакс".

Источник в правоохранительных органах сообщил, что мальчик ушел из дома на прогулку и, по не подтвержденным данным, забрался на крышу дома, после чего упал с нее и погиб.

Помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются родители ребенка и возможные очевидцы.

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