В Подмосковье в ночь на 8 января зафиксированы 36-градусные морозы

Теги: зима подмосковье москва мороз Погода

Столбик термометра в подмосковном Клину в ночь на воскресенье опустилась до отметки минус 35,9 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Аномальные морозы также отмечались в Дмитрове и Волоколамске - минус 33,8 градуса.

Арктический холод проверяет на прочность новые регионы России. На Урале, в Ханты-Мансийском автономном округе с утра термометры показывают минус 45, до минус 40 в Свердловской области, такие же сильные морозы и на севере Приволжского округа - холоднее всего в Кировской области, передает "ТВ Центр".

В Москве действует "оранжевый" уровень опасности. В столичных аэропортах задерживаются или отменены почти 100 рейсов. Аэродромные службы переведены на усиленный режим работы. А в центре города, чтобы не замерзли участники праздничных гуляний, на улицах появились пункты обогрева. Ситуация начнет меняться к лучшему только в начале следующей недели.

Экстремально низкие температуры пришли и в Европу. В Италии, где зимой обычно выше ноля, усиливаются морозы и снегопады.

Столбики термометров в Альпах опустились до минус 27 градусов. Сообщается о жертвах. В области Абруццо, пострадавшей от разрушительных землетрясений в прошлом году, тысячи жителей остались без воды и электричества. По всей Италии закрыты несколько автотрасс, с большими опозданиями ходят поезда. Морозов не выдержал даже фонтан в Риме. Впервые за несколько лет он замёрз. Огромными сосульками оброс и мост в Польше. Из-за холодов прервано железнодорожное сообщение между Люксембургом и Бельгией. Затруднена работа аэропорта Брюсселя. Отменены и задержаны сотни рейсов и в турецком Стамбуле. Заложниками стихии стали десятки тысяч пассажиров. Из-за гололеда на дорогах множество аварий. Преодолеть снежные заносы не под силу и автовладельцам в Канаде. В Торонто более ста машин стали участниками крупного ДТП. Серьезных травм никто не получил, однако несколько человек были доставлены в больницу.

Читайте также:

Рождественская ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

В Москве на 8 января из-за морозов объявлен "оранжевый" уровень опасности

МЧС предупредило москвичей о 35-градусных морозах