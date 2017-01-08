При налете ВВС коалиции в Мосуле погибли 15 мирных жителей

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На востоке иракского Мосула при авианалете сил возглавляемой США международной коалиции погибли 15 мирных жителей. Люди находились рядом с колонной бензовозов, когда по машинам атаковали с воздуха.

Пятнадцать мирных граждан погибли на востоке иракского города Мосул при налёте ВВС международной коалиции, возглавляемой США. Люди находились рядом с колонной бензовозов, когда по машинам атаковали с воздуха. Все грузовики сгорели, об этом сообщает "Аль-Джазира".

По данным телеканала, в цистернах перевозили топливо, предназначавшееся для местного населения, конвой не имел никакого отношения к снабжению формирований террористической группировки ИГИЛ, запрещенной во многих странах в том числе в России, передает "ТВ Центр".

Это не первый случай гибели гражданских лиц в ходе авиаударов так называемой международной коалиции. На этой неделе американское командование признало, что в Ираке и в Сирии при налётах были убиты порядка 200 мирных жителей.

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