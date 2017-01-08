Южная Корея и США создадут отряд для убийства Ким Чен Ына
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СШа и Южная Корея создадут специальную бригаду, члены которой должны будут убить лидера КНДР Ким Чен Ына в случае начала войны на полуострове. Американцы будут выполнять приказы генералитета Сеула.
Вооруженные силы Южной Кореи и американский спецназ сформируют специальное подразделение, которое будет проводить операцию по убийству лидера КНДР Ким Чен Ына в случае начала боевых действий на Корейском полуострове. Об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на источники в южнокорейской армии.
Специальный отряд, в который войдут от одной до двух тысяч человек, планируется сформировать уже в текущем году. Командовать бригадой будет южнокорейская сторона. Помимо убийства Ким Чен Ына, в задачи подразделения входит нейтрализация высшего политического и военного руководства КНДР, передает "Интерфакс".
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