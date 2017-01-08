В столице подозреваемый в убийстве застрелился при задержании

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На юго-востоке Москвы неизвестный убил человека, а при задержании застрелился сам. Ранения получили двое полицейских.

На юго-востоке Москвы подозреваемый в убийстве мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего застрелился, передает "Интерфакс".

В пресс-службе столичного главка полиции рассказали, что в воскресенье около 6:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе в районе улицы Васильцовский Стан. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что примерно в 6:15 неизвестный мужчина выстрелил в человека и скрылся. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и блокировали его. При задержании преступник несколько раз выстрелил в полицейских, после чего застрелился, сообщает ТАСС.

Ранены двое полицейских. Пострадавших среди гражданского населения нет.

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