Трамп ждет встречи с Терезой Мэй "с большим нетерпением"

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Ее визит в Штаты запланирован на весну этого года.

Избранный президент США Дональд Трамп "большим нетерпением" ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, визит которой в Соединенные Штаты запланирован на весну 2017 года. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

"С большим нетерпением жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной. Великобритания, давний союзник США, совершенно особенный", - написал политик.

О посещении Мэй США весной этого года 6 января сообщала газета The Guardian со ссылкой на пресс-службу главы британского правительства.

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