В Ижевске под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома

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В Ижевске под тяжестью снега обрушилась крыша четырехэтажного жилого дома. Инцидент произошел в ночь на воскресенье на улице 50 лет ВЛКСМ.

Минувшей ночью в Ижевск крыша четырехэтажного жилого дома обрушилась под тяжестью снега, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ. Под тяжестью снега обрушилось шиферное покрытие двухскатной крыши четырехэтажного дома. Межэтажные перекрытия не повреждены, эвакуация жильцов не проводилась, все системы жизнеобеспечения в доме в полном порядке, сообщает ТАСС.

Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений крыши. Ход ремонтных работ находится на контроле ГУ МЧС по региону.





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