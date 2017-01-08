Мариани: освобождение Алеппо стало переломным моментом в борьбе с терроризмом

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В сирийский Алеппо прибыла группа депутатов парламента Франции во главе с известным политиком Тьери Мариани. Он уже заявил, что освобождение города стало переломным моментом в борьбе с терроризмом не только в Сирии, но и во всём мире.

Освобождение Алеппо стало переломным моментом в борьбе с терроризмом не только в Сирии, но и во всём мире. Такое заявление сделал французский депутат от партии "Республиканцы" Тьерри Мариани, передает "ТВ Центр".

Известный политик посетил северную столицу арабской республики вместе с группой других парламентариев Национального собрания. Депутаты побывали в исторической части Алеппо, осмотрели пострадавшие от обстрелов кварталы и пообщались с местными жителями. Оценив масштаб разрушений, члены французской делегации осудили террористов за их действия по отношению к сирийцам и памятникам культурного наследия. Теперь, по словам политиков, они намерены донести до западного сообщества правдивую картину происходящего в Сирии.

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