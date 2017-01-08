Тысячи туристов посетили Крым в новогодние каникулы

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Крым в эти новогодние каникулы вошел в пятерку самых популярных направлений России. На полуостров приехали тысячи туристов из нашей страны, а также из-за рубежа. Помимо традиционных развлечений для гостей подготовили и много необычных. Так, можно покататься на коньках на берегу моря. И даже заглянуть на елку к львам.

В Крыму гостей встречают как в сказке. Аэропорт Симферополя принимает десятки самолетов в день. С нового года открыт прямой рейс из Сочи. Курорты Крыма этой зимой - одни из самых популярных.

Жаркое сафари посреди заснеженного Крыма. В парке львов отдыхающим предлагают экзотическое развлечение. Поводить хоровод с дикими хищниками вокруг рождественской елки. В новогодние подарки здесь вгрызаются в прямом смысле слова.

Если не хватит смелости пообщаться со взрослыми кошками, то можно зайти на утренник в детский сад. Подрастающие тигры и львы на игрушки и елки реагируют совсем как домашние котята.

За праздничным настроением в Крыму теперь едут на южный берег. Здесь можно забыть о снеге и морозе, но вспомнить о зимних развлечениях. Новинка этого сезона – каток в двух шагах от черного моря. Кататься на коньках в самой солнечной части страны теперь можно круглый год.

Теплая крымская зима лучше всего подходит для оздоравливающих процедур. Не так жарко, как летом, и дешевле, чем в курортный сезон. Да и выбор широкий. От классических СПА до улиткотерапии. Оказывается, эти моллюски и морщины могут разглаживать и шрамы заживлять.

Крымские повара предлагают попробовать полуостров на вкус. Национальные крымско-татарские блюда здесь соседствует с традиционной черноморской кухней. Модная новинка ресторанов – локал-фуд. Это когда блюда приготовлены исключительно из местных продуктов.

Сегодня в Крыму насчитывается несколько сотен отелей и здравниц. Отдыхать сюда едут не только российские туристы. Климат полуострова и уровень сервиса ценят и зарубежные гости.

От зеленых пальм Ялты до заснеженных вершины Ай-Петри всего полчаса по канатной дороге. В Крыму открыт горнолыжный сезон. Снег, благодаря морскому климату, здесь особенно мягкий, а кататься на склонах можно вплоть до весны.

Праздники в Крыму встречают по-настоящему ярко. Массовые отключения света остались в прошлом. Кроме того, сюрприз преподнесла и погода: на полуострове выпало небывалое количество снега. В Крым пришла настоящая русская зима.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, "ТВ Центр", Крым.

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