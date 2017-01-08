Подозреваемый в стрельбе из автомата в центре Москвы задержан до 10 января
Срок задержания одному из подозреваемых в хулиганстве после стрельбы из автомата в центре Москвы продлен на двое суток - до 10 января.
Тверской суд Москвы в воскресенье продлил срок задержания молодого человека, устроившего стрельбу в центре города, передает "ТВ Центр".
В начале недели в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчина достает из багажника машины автомат и начинает стрелять в воздух. Накануне его задержала полиция. Как установило следствие, 28-летний уроженец Махачкалы приехал в Москву, чтобы найти работу. На допросе он заявил, что стрелял холостыми патронами и не ожидал последствий. На данный момент установлены личности всех людей, запечатленных в видеоролике. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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