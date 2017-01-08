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В воскресенье православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день принято обращаться к Богоматери с хвалебными и благодарственными песнями.

Православные в воскресенье отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Праздник идет сразу за Рождеством Христовым. В этот день принято обращаться к Богоматери с хвалебными и благодарственными песнями, передает "ТВ Центр".

В храмах проходят торжественные службы. В Успенском Соборе Кремля литургию возглавил патриарх Московский и всея Руся Кирилл. Кроме Пресвятой Девы сегодня вспоминают и тех, кто был связан с Иисусом. Это святые Иосиф Обручник и Иаков, а также пророк Давид.

Собор Пресвятой Богородицы - один из древних православных праздников, его установили еще в конце VII века.

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