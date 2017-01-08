Названо имя подозреваемого в теракте в ночном клубе Стамбула

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Полиция Турции установила личность подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, нападавший - выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан. Задержать его пока не удалось.

Турецкая полиция установила личность преступника, подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, нападение совершил выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, известный под кодовым именем Абу Мухаммед Хорасан, передает "ТВ Центр".

Ранее сообщалось, что злоумышленник мог приехать в Турцию из Киргизии. И даже называлось имя предполагаемого убийцы. Однако эта версия не подтвердилась.

В ночь на 1 января мужчина расстрелял посетителей клуба "Рейна". В этот момент в заведении находились несколько сотен человек. Следствие выяснило, что в течение семи минут террорист выпустил в толпу 180 патронов. В результате 39 человек погибли, десятки пострадали. Среди жертв атаки оказалась гражданка России.

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