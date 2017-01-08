В Башкирии после катания на горке скончался 5-летний мальчик
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В Башкирии пятилетний мальчик погиб после того, как получил травму на ледяной горке. Следователи выясняют причины произошедшего.
В башкирском городе Давлеканово пятилетний мальчик погиб после того, как получил травму на ледовой горке. Причины произошедшего выясняют следователи, передает "Интерфакс".
Как сообщила пресс-служба СУ СКР по республике, предварительно установлено, что 3 января ребенок катался на горке и ударился головой. Мать мальчика утверждает, что медицинским персоналом больницы города Давлеканово была недооценена тяжесть состояния ее сына. Впоследствии ребенка перевезли в республиканскую больницу в Уфу, однако, несмотря на оказанную там медицинскую помощь, ребенок скончался.
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