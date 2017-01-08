Жертвами аномальных морозов в Европе стали более 20 человек

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Аномальные морозы ударили по Европе. От переохлаждения уже погибли более 20 человек. В Риме впервые за несколько лет замёрзли фонтаны. Снежные бури обрушились на Турцию и балканские страны. Аэропорты работают с перебоями, нарушено железнодорожное сообщение. Транспортные коллапсы охватили и другую сторону Атлантики.

Редкое зрелище для итальянских туристов - впервые за много лет на площади Святого Петра в Ватикане замерзли струи фонтана. Вполне могло бы сойти за рождественское чудо, но римским коммунальщикам не до празднований. Многим сделали строгий выговор за то, что не успели подготовиться к погодной аномалии. Температура в стране доходит до минус 27. Погибли восемь человек. Снежные заносы парализовали работу двух аэропортов, нескольких автострад и движение поездов. В бедственном положении оказался и печально известный городок Аматриче, который еще в августе больше всего пострадал от землетрясения.

Похожая ситуация в Польше. Критические минус 29. Спасатели и полицейские работают в усиленном режиме. И все же жертвы есть - семь человек. Польские власти опасаются, что это число будет только расти. Во многих частных домах на юге страны нет отопления. Ночью люди замерзают прямо в своих постелях.

"Желтый" уровень опасности - в Болгарии. Страну буквально завалило снегом. А еще холод и ледяной ветер. Полиция закрывает дороги. Сильно заснежило Балканы. В Боснии и Герцеговине страдают от трескучих морозов. Кое-где - особенно в Альпах - минусовая температура достигает 26 градусов. Туристы навострили лыжи домой.

В Турции из-за непогоды отменили почти семьсот авиарейсов. Кроме того, сильный снегопад парализовал движение на дорогах. На западе страны в провинции Балыкесир в пробках застряли десятки машин. Участились и случаи ДТП. Несколько грузовиков просто слетели с дороги. В больших городах коммунальщики со снежным покровом не справляются. Жизнь остановилась, говорят местные жители.

Капризничает погода, впрочем, не только в Европе. В Канаде из-за снегопада на трассе под Торонто столкнулись больше сотни машин, а на востоке США и вовсе настоящий транспортный коллапс – местные аэропорты отменили тысячи рейсов.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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