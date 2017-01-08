Ростуризм: среди жертв наводнения в Таиланде россиян нет

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До 19 человек увеличилось число погибших во время сильного наводнения в Таиланде. Россиян среди них, по данным Ростуризма, нет.

В Таиланде 19 человек погибли во время сильного наводнения на юге страны. По данным Ростуризма, российских граждан в их числе нет, передает "ТВ Центр".

Больше всего от разгула стихии пострадал остров Самуи - один из самых популярных у туристов. Из-за многодневных проливных дождей затоплены сразу несколько крупных дорог. Нарушено автобусное и железнодорожное сообщение. В местном аэропорту задерживаются десятки рейсов. Сотни отдыхающих до сих пор не могут вылететь домой. Как ожидается, погода наладится уже через пару дней.

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