Потепление в Москве начнется в понедельник

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Сильные морозы отступят из Московского региона на следующей неделе - потепление начнется уже в понедельник, а к выходным температура воздуха даже превысит норму. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Сначала измученные ожиданием люди в зале прилета Шереметьево просто требовали справедливости. Потом перешли на истошный крик.

Задержка с выдачей багажа растянулась на долгие часы. Самолеты прибывали один за другим, транзитные пассажиры в ужасе понимали: их стыковочный рейс не состоится.

Когда выяснилось, что катаклизм произошел из-за замерзших дверей помещения, где находились сумки и чемоданы, гневу не было ни предела, ни хоть какого-то логичного объяснения. Ведь о морозах в Москве было известно еще в прошлом году. За это время можно было смазать петли, протереть замки.

С не менее важными проблемами из-за мороза столкнулись жители Подмосковья. В Королеве из-за прорыва трубы люди остались без отопления, в Люберцах почти 100 тысяч человек на Рождество сидели без света. Аварии быстро ликвидированы, хотя техника из-за аномально низких температур продолжает выходить из строя. Причем по всей стране. То не заводятся иномарки, то приходится толкать общественный транспорт, как в Питере. Впрочем, северная столица стала из-за аномальных холодов еще и местом притяжения для любителей необычных явлений и ощущений. Вчера - гало, так называемое ложное солнце, сегодня - заснеженная Луна и вскипевшая Нева.

Пытаясь противостоять морозам, наши люди идут на крайние меры. В Челябинске полным ходом идут колядки, в Хабаровске устроили в ночи грандиозный автофлешмоб с участием и взрослых, и детей.

Те, кто сейчас едут из Хабаровска до Москвы, знают, что люди в столь аномальных условиях постоянно помогают друг другу, на трассах и в подземных переходах, вдоль трасс и на центральных улицах городов стоят полевые кухни. В столице в круглосуточном режиме помогают бездомным. Главное - отогреть и накормить. Тем самым спасти. По всему городу работают полевые кухни, есть пункты обогрева для водителей, действует горячая линия. Социальный патруль работает на вокзалах. Но и это еще не всё.

В Москве 30-градусным морозам решили дать ответ с помощью велопарада. Какой может быть оранжевый уровень опасности, когда спина прямая, взгляд целеустремленный, валенки - с галошами, а велосипед - с шипами.

Пусть участников не пять тысяч человек, как было заявлено, а чуть меньше, зато народ приехал закаленный. Готовый к любым испытаниям.

"Холод продержится как минимум до 10 числа. А уже с 11 числа температура пойдет на повышение, и уже к Старому новому году гарантированно, конец недели уже температуры будут близки к тем нормам, даже чуть выше. В районе минус 10 градусов а дневные -5, -10", - рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрия Варякин.

По тому же принципу сейчас, похоже, живут многие. Помогают замерзшему, улыбаются встречному. И никакой мороз не страшен тем, у кого столько тепла на душе.

Ольга Стрельцова, Александра Сергомасова, Кирилл Макаров, "ТВ Центр".

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