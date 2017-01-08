Теги: израиль погибшие Происшествие иерусалим

В Иерусалиме грузовик въехал в толпу людей на набережной. По данным агентства Reuters, погибли не менее трех человек, 15 пострадали. Представитель полиции в эфире местной радиостанции назвала случившееся террористической атакой.

В воскресенье в Иерусалиме грузовик въехал в толпу людей на набережной. Как сообщает агентство Reuters, погибли не менее трех человек, 15 пострадали.

Инцидент произошел на популярной у туристов набережной, с который открывается вид на Старый город, передает ТАСС.

Представитель полиции в эфире местной радиостанции назвала случившееся террористической атакой.

19 декабря в Берлине грузовик, за рулем которого, по данным полиции, находился тунисец Анис Амри, совершил наезд на посетителей уличного рождественского базара. Жертвами атаки стали 12 человек, 48 были ранены.

Читайте также:

В Германии предотвратили новый теракт с участием грузовика

Меркель назвала наезд грузовика на толпу в Берлине терактом

Девять человек погибли из-за наезда грузовика на толпу в Берлине