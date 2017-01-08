Елизавета II впервые появилась на публике после тяжелой простуды

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Королева Великобритании Елизавета II впервые за последние три недели появилась на публике после тяжелой простуды. Она побывала в церкви Святой Марии Магдалины, ее сопровождали герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт с их детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Королева Великобритании Елизавета II впервые за последние три недели появилась на публике после перенесенной тяжелой простуды. Она прибыла на службу в церковь Святой Марии Магдалины близ своей резиденции Сэндрингем (графство Норфолк), передает ТАСС.



Королеву сопровождали герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт с их детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Королева Великобритании, отметившая в прошлом году 90-летний юбилей в декабре серьезно простудились. Из-за болезни она не смогла принять участия в рождественской и новогодней службах в Сэндрингеме, нарушив соответствующий королевский протокол впервые с 1988 года.

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