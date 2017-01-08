IBSF сняла временное отстранение с четырех российских скелетонистов
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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение с четырёх российских спортсменов.
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение от соревнований четырех российских скелетонистов, наложенное в конце декабря в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года, передает ТАСС.
В начале января Федерация бобслея России опубликовала имена отстраненных спортсменов, ими оказались олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова.
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