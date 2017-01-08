Гонщицу Мару Багдасарян задержали в Москве за 55 неоплаченных штрафов

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Гонщицу Мару Багдасарян задержали в Москве. В ходе проверки документов выяснилось, что за ней числится 55 неоплаченных штрафов.

В Москве снова задержали Мару Багдасарян, известную любительницу уличных гонок и злостную нарушительницу правил дорожного движения, передает "ТВ Центр".

Фото задержания опубликовали в интернете друзья девушки. "Мерседес", за рулём которого находилась Мара, остановили для проверки документов. Оказалось, что Багдасарян не оплатила 55 штрафов.

Наиболее известный инцидент с участием девушки произошел в мае прошлого года, когда группа представителей "золотой молодежи" устроила гонку на внедорожнике по дорогам Москвы, уходя от преследования полицейских, оскорбляя их и грубо нарушая правила. Суд приговорил Багдасарян к штрафу, административному аресту и исправительным работам.

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