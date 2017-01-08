В Иерусалиме грузовик наехал на группу военных: 4 человека погибли

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Четыре человека погибли и не менее 13 получили травмы разной степени тяжести в результате теракта в Иерусалиме. В популярном у туристов районе в центре города грузовик с израильскими номерами протаранил группу военнослужащих, которые в тот момент выходили из автобуса. Злоумышленник был убит на месте происшествия.

Одна из самых популярных туристических улиц Израиля в воскресенье стала местом жестокой расправы. Мишенью оказалась группа военнослужащих. Четверо из них погибли. Еще пятнадцать получили ранения различной степени тяжести. Нападавший, как в Ницце и Берлине, управлял многотонным грузовиком, передает "ТВ Центр".

"Подозреваемый направил машину в группу людей, которые только что вышли из автобуса. Они должны были принять участие в построении на пешеходной дорожке. Мы не сомневаемся, что речь идёт о теракте", - сообщил официальный представитель полиции Иерусалима Мики Розенфельд.

Момент атаки попал в объективы городских камер наблюдения. Автокран с белой кабиной на полном ходу влетает в толпу. Стоявшие в нескольких десятках метров военные не сразу понимают, что происходит. Водитель пытается развернуть грузовик. Очевидцами страшной картины становятся десятки туристов.

К этой минуте известно о четырех погибших и 15 пострадавших в результате наезда.

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