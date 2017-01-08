В Сирии число примкнувших к перемирию населенных пунктов выросло до 1095

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Два населенных пункта в сирийской провинции Латакия присоединились к процессу примирения, их общее число составило 1095. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Россия и Турция за сутки зафиксировали 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано 6 нарушений, из них в провинциях: Латакия - 3, Хама - 2, Алеппо - 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 нарушений, из них в провинциях: Дамаск - 4, Хама - 4, Идлиб - 4, Алеппо - 3, Хомс - 2, Деръаа - 1", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки еще два населенных пункта присоединилось к режиму прекращения огня в Сирии. Это Саферкия и Дейруна в провинции Латакия, передает "Интерфакс".

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1095", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

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