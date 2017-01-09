Установлена личность исполнителя теракта в Иерусалиме

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Власти Израиля уверены, что запрещенная группировка "Исламское государство" была вдохновителем теракта в Иерусалиме. В результате наезда грузовика на группу военнослужащих погибли четыре человека и не менее 15 получили травмы разной степени тяжести. Состояние троих оценивается, как критическое. Нападавший убит на месте. Его личность установлена.

Момент атаки попал в объективы городских камер наблюдения. Автокран с белой кабиной на полном ходу влетает в толпу. Стоявшие в нескольких десятках метров военные не сразу понимают, что происходит. Очевидцами страшной картины становятся десятки туристов. С холма открывается панорамный вид на старый город, передает "ТВ Центр".

"Я была недалеко от места происшествия, рассказывала про Иерусалим. И вдруг услышала, как кричат военные. Когда обернулась, увидела, как грузовик едет по пешеходной дорожке и сбивает солдат. Некоторые из них начали стрелять в водителя. Через какое-то время им удалось его убить", - рассказала экскурсовод Лиа Шрайбер.

Трое мужчин и одна женщина погибли. Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Нападавший управлял многотонным грузовиком.

"Подозреваемый направил машину в группу людей, которые только что вышли из автобуса. Они должны были принять участие в построении на пешеходной дорожке. Мы не сомневаемся, что речь идёт о теракте", - заявил официальный представитель полиции Иерусалима Мики Розонфельд.

Экскурсовод Эйтан Ронд чудом уцелел. Его грузовик задел по касательной. Мужчину ударом откинуло на газон, он сразу понял, что это не банальное ДТП и бросился на помощь солдатам.

"Лежа на траве, я увидел, как грузовик развернулся, похоже, собирался переехать пострадавших ещё раз. В этот момент никаких сомнений не осталось. Я вытащил пистолет и начал стрелять по колёсам, но понял, что это не помогает. Тогда я вскочил, встал прямо перед грузовиком и высадил в него всю обойму", - вспоминает Эйтан Ронд.

Чья пуля нейтрализовала террориста, сейчас выясняют следователи. Им, как сообщают израильские СМИ, уже удалось установить личность водителя. За рулем грузовика был палестинец Фади Аль-Канабир. По неофициальной информации, мужчина отсидел в тюрьме Иерусалима.

"Пока я могу сообщить только одну деталь - нападение совершил житель Восточного Иерусалима. Он управлял машиной с израильскими номерами. Речь идёт о неожиданном нападении, никаких угроз мы не получали. Сейчас меры безопасности усилены во всём городе, особенно, в восточной части Иерусалима, чтобы снизить вероятности новых терактов", - отметил шеф полиции Иерусалима Рони Альшейх.

Палестинская организация ХАМАС, признанная в Израиле террористической, поддержала атаку, ответственность за которую, по некоторым сообщениям, взяли на себя экстремисты из запрещенного в России "Исламского государства". На это, по словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, указывают и улики, собранные следствием.

"Мы установили личность нападавшего. Есть все признаки того, что он является сторонником "Исламского государства". Мы заблокировали Джабель Мукабер - район, в котором он жил, и принимаем другие меры, о которых я сейчас не буду говорить. Я только что встречался с министром обороны и другими представителями спецслужб. Произошла целая серия атак - во Франции, Берлине, а теперь и в Иерусалиме. Совершенно точно, между ними может быть связь", - сообщил Биньямин Нетаньяху.

14 июля прошлого года в Ницце грузовик врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной за салютом в честь Дня взятия Бастилии. Тогда 86 человек погибли и 308 получили ранения. Аналогичная атака произошла в Берлине вечером 19 декабря: грузовик въехал на территорию рождественского базара на площади Брайтшайдплац. Под колёсами фуры тогда погибли 11 человек, ещё около 50 попали в больницу. В обоих случаях за рулем сидели граждане Туниса, и оба оказались террористами "Исламского государства".

Михаил Шекоян, Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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