Минздрав запретит продажу табака родившимся после 2014 года

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Минздрав подготовил антитабачную концепцию, которая предусматривает запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году. В настоящее время разработанный документ находится на рассмотрении в Минфине, Минпромторге и ФТС.

Российский Минздрав разработал новую антитабачную концепцию, пишет газета "Известия". Документ предусматривает запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже. Ограничения могут быть введены уже с 2033 года.

Как пишет издание, концепция, рассчитанная на 2017–2022 годы, нацелена на снижение к 2025 году употребления табака россиянами до 25%.

Проект также предусматривает введение запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах общественного транспорта, на остановках общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них. По информации издания, также будет введен запрет на курение на расстоянии трех метров от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и в личном автомобиле, если в нем находятся дети. Кроме того, нельзя будет курить рядом с людьми, возражающими против курения табака в любых помещениях, в том числе и в собственной квартире.

С 2013 года в России действует закон, запрещающий курить в учреждениях культуры и спорта, вузах, больницах, школах, на пляжах, стадионах, детских площадках, аэропортах и вокзалах.

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