В Москве годовалую девочку убило упавшим телевизором

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На юго-востоке Москвы на годовалую девочку упал телевизор. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В одной из квартир на улице Недорубова на ребенка упал телевизор. Инцидент произошел во время уборки, передает ТАСС.

На место незамедлительно выехала бригада скорой помощи, однако спасти годовалую девочку не удалось. По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

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