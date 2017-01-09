Киев сообщил о пропаже трех военных у линии разграничения

Теги: армия Украина военный донбасс

В пресс-центре украинского штаба антитеррористической операции сообщили об исчезновении троих военнослужащих. По данным штаба АТО, военные не вернулись к месту расположения своего подразделения накануне. Связь с ними отсутствует, обстоятельства их исчезновения выясняются.

Украинский штаб антитеррористической операции сообщил об исчезновении трех военных у линии разграничения в Донбассе. Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Восьмого января 2017 года трое военнослужащих одной из воинских частей, которые выполняют задания вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в штабе АТО, связь с военными отсутствует. Обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте также:

Савченко пообещала обнародовать списки украинских военнопленных

Украина из-за морозов увеличила отбор газа

Порошенко заявил, что "украинская оккупация - это временно"