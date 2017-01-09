Россия планирует урезать поставки нефти в Белоруссию

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Россия может сократить объемы поставляемой нефти в Белоруссию на 12% в начале 2017 года из-за того, что сторонам до конца прошлого года не удалось урегулировать спор по выплате долга, узнал "Коммерсант". Согласно графику, предоставленному российской стороной, объем поставок нефти сократится на 500 тысяч тонн.

Экспорт нефти в Белоруссию может сократиться на 12% в первом квартале 2017 года. Как узнала газета "Коммерсант", Минэнерго России передало белорусской стороне новый график поставок 28 декабря, согласно которому их объем составит 4 миллиона тонн вместо предполагавшихся 4,5.

Собеседники издания сообщили, что в правительстве Белоруссии выразили несогласие с таким решением – по итогам года Белоруссия может получить только 16 миллионов тонн вместо 18. В Минэнерго отказались от комментариев, связаться с представителем вице-премьера России Аркадия Дворковича газете не удалось.

В мае 2016 года "Газпром Трансгаз Беларусь" обратилась в Арбитражный суд Белоруссии с жалобой на задержку правительством оплаты за газ. По словам главы Минэнерго Александра Новака, долг Белоруссии за поставленный за четыре месяца 2016 года газ составил 125 миллионов долларов. В Белоруссии обвинения Москвы отвергали, при этом Минск утверждал, что в рамках межправительственного соглашения цена на газ должна была быть снижена.

Ранее Белоруссия повысила тарифы и утвердила новые цены, которые с 1 февраля будут действовать на транспортировку российской нефти через свою территорию. В последний раз индексация тарифов на транзит углеводородов производилась в феврале 2016 года.

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