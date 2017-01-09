Российские саперы очистили от мин еще один район Алеппо

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За сутки в Сирии российский Центр по примирению враждующих сторон зафиксировал шесть нарушений режима прекращения огня, еще 18 отмечает турецкая сторона. Тем временем, наши военнослужащие продолжают доставку гуманитарной помощи жителям Алеппо. Это не только продукты питания, предметы первой необходимости, но и теплые вещи. Российские саперы ведут разминирование городских кварталов.

С видеокамеры, установленной на квадрокоптере, район аль-Суккари как на ладони. Здесь отряды непримиримых боевиков стояли до последнего, отказываясь выходить через предоставленные коридоры. Сейчас задача российских саперов обследовать улицы вокруг мечети и школы, квартал оцепила военная полиция, передает "ТВ Центр".

Саперы выстраиваются в боевой порядок. Взрывоопасные находки поджидают в первом же доме. "Различные самоделки у нас в коробке. Гранаты, также заготовки для поясов шахида, набитые тротиловой крошкой. И различная амуниция. Также обнаружены боеприпасы иностранного производства", - рассказали военные.

Установку "адского огня" для стрельбы баллонами даже в Алеппо встретишь не часто. Семь труб сварены воедино, на одной из них - название подразделения – "Батальон Милосердного". Звучит более чем цинично, если учесть, сколько жителей погибли под его обстрелами. Арсенал баллонов тут же, в соседнем доме. Осмотреть их удалось только после того, как саперы разминировали вход.

Готовя смертоносные ловушки, боевики использовали изощренные и в то же время простые способы. К обычному куску арматуры прикрепляли электровыключатель, арматуру кидали в кучу мусора, стоило задеть штырь, выключатель срабатывал и приводил в действие взрывную цепь из нескольких фугасов. Затем должны были сдетонировать десятки баллонов.

"В данном районе каждый дом представляет из себя маленькую крепость. В каждом доме мы находим боеприпасы либо цеха для изготовления боеприпасов. Примечательно, что все склады боеприпасов самодельных либо стандартных, которые применяли боевики, подготовлены к подрыву. То есть, все они заминированы. Для этого применяются либо растяжки, либо электронные замыкатели", - пояснил начальник международного противоминного центра ВС России Игорь Михайлик.

Еще один дом и новая находка. В мешках для гуманитарной помощи Всемирной продовольственной программы не мука и не сахар, а продукты совершенно иного рода – химические вещества для производства взрывчатки.

Горение вещества на открытом воздухе и в небольших количествах неопасно, но все равно производит впечатление. Помещенное же внутрь снаряда с другими реагентами и поражающими элементами, представляло бы смертельную опасность. Как и мины, которые сделаны из обычных сковородок, внутри – тротил. Радиус поражения – до ста метров.

"В нашем районе было очень много мин. Спасибо российским саперам, они все очистили. И теперь мы можем начать ремонтировать наши дома. Россия и Сирия – друзья и братья", - сказал местный житель.

При каждом своем штабе боевики обязательно оборудовали медицинский пункт с обширным складом медикаментов. Наименования самые разные – от простейших повседневных лекарств, до специальных для проведения операции. Поставки, судя по маркировкам на коробках, осуществлялись из ряда ближневосточных стран, а также из Европы. Сейчас здесь сильный беспорядок, после того, как район покинули боевики, местные жители все-таки забрали часть лекарств. Ведь все эти годы они были полностью лишены медицинской помощи.

Тем временем еще один район полностью очищен от мин и снарядов. Погрузка сотен боеприпасов в специальные машины занимает едва ли не больше времени, чем собственно разминирование. На закате в карьере на окраине города звучит еще один взрыв, уничтожающий то, что еще недавно таило смертельную опасность.

Алексей Платонов. Сергей Сенченков. "ТВ Центр". Алеппо, Сирия.