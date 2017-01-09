В интернете появилось видео стрельбы в аэропорту Флориды

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Кадры расстрела пассажиров в аэропорту Флориды попали на видео. На записи видно, как 26-летний молодой человек вытаскивает из-за пояса пистолет и открывает огонь по людям. В результате инцидента погибли пять человек.

В интернете появились кадры расстрела пассажиров в аэропорту Флориды 6 января. Их зафиксировала одна из камер видеонаблюдения, передает "ТВ Центр".

Тогда жертвами 26-летнего ветерана войны в Ираке Эстебана Сантьяго стали пять человек, еще 37 получили ранения. На записи видно, как мужчина вытаскивает из-за пояса пистолет и открывает огонь по людям. Те в панике прячутся за тележки и багажные ленты. Стрелку уже предъявлены обвинения.

Ранее Сантьяго попадал в поле зрения полиции и проходил психиатрическую экспертизу. В случае, если суд признает его виновным, мужчине грозит смертная казнь.