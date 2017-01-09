В центре Москвы украли коллекцию часов на 6 миллионов рублей

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В новогодние праздники из квартиры в центре Москвы украли коллекцию мужских часов стоимостью более шести миллионов рублей. По данным полиции, ограбление произошло в период с пятого по восьмое января. Возбуждено уголовное дело.

В Москве из квартиры в центре города украли коллекцию мужских часов на сумму более шести миллионов рублей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

"Восьмого декабря в 18:22 в ОМВД поступило сообщение о краже из квартиры по адресу: улица Малая Бронная, 16", - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, злоумышленник в период с пятого по восьмое января проник в квартиру, сломав замок входной двери. Неизвестный украл коллекцию мужских наручных часов.

"Материальный ущерб составил свыше 6 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК России (кража)", - уточнили в полиции.

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