Израиль извинился за слова об "идиоте Борисе Джонсоне"

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Посольство Израиля в Великобритании извинилось за поведение своего сотрудника. Ранее СМИ опубликовали видео, на котором дипломат Шаи Масот называет главу британского МИД безответственным идиотом и делится планами по смещению ряда членов парламента Великобритании.

Израильское посольство в Великобритании извинилось за поведение одного из своих сотрудников, который назвал главу британского МИД Бориса Джонсона идиотом. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Такую оценку Шаи Масот дал Джонсону во время разговора с британской чиновницей Марией Стриццоло в одном из ресторанов Лондона. На встрече присутствовал также репортер телеканала Al Jazeera, который, как сообщают СМИ, действовал под прикрытием, выдавая себя за представителя дружественной Израилю группы лейбористов.

"Несмотря на то, что он (Борис Джонсон) доброжелателен, он придерживается твердой позиции по Израилю. Вы знаете, он идиот, будучи министром иностранных дел без какой-либо ответственности", - слышно на записи, которую публикует Al Jazeera.

Также Масот делится соображениями о том, как "сместить" нескольких членов парламента, в том числе заместителя главы МИД сэра Алана Дункана, известного своей критикой в адрес Израиля.

Hidden camera footage reveals an Israeli diplomat discussing plans to "take down" Britain's Deputy Foreign Minister, Sir Alan Duncan. pic.twitter.com/zdfwtQs7I6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) 8 января 2017 г.

"Посольство Израиля осуждает высказывания в отношении Дункана, они полностью недопустимы, высказывания были сделаны младшим сотрудником посольства, который не является израильским дипломатом", - говорится в заявлении израильского посольства в Великобритании. Там добавили, что в ближайшее время Масот "завершит работу в дипмиссии".