Израиль извинился за слова об "идиоте Борисе Джонсоне"

Израильское посольство в Великобритании извинилось за поведение одного из своих сотрудников, который назвал главу британского МИД Бориса Джонсона идиотом. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Такую оценку Шаи Масот дал Джонсону во время разговора с британской чиновницей Марией Стриццоло в одном из ресторанов Лондона. На встрече присутствовал также репортер телеканала Al Jazeera, который, как сообщают СМИ, действовал под прикрытием, выдавая себя за представителя дружественной Израилю группы лейбористов.

"Несмотря на то, что он (Борис Джонсон) доброжелателен, он придерживается твердой позиции по Израилю. Вы знаете, он идиот, будучи министром иностранных дел без какой-либо ответственности", - слышно на записи, которую публикует Al Jazeera.

Также Масот делится соображениями о том, как "сместить" нескольких членов парламента, в том числе заместителя главы МИД сэра Алана Дункана, известного своей критикой в адрес Израиля.

Hidden camera footage reveals an Israeli diplomat discussing plans to "take down" Britain's Deputy Foreign Minister, Sir Alan Duncan. pic.twitter.com/zdfwtQs7I6