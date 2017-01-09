В "Домодедово" и "Шереметьево" отменено 46 рейсов

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В столичных аэропортах в понедельник отменено 46 рейсов. Данное решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий.

В московских аэропортах отменено 46 рейсов, еще 29 задержано. По данным портала "Яндекс.Расписание", в "Домодедово" отменено 12 рейсов, 20 будут выполнены с опозданием. В "Шереметьево" не будут выполнены 34 рейса, еще девять задержаны. Аэропорты "Внуково" и "Жуковский" работают в штатном расписании.

В столичном регионе в понедельник ожидается небольшой снег и до минус 21 градуса мороза. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75%.

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