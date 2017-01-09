Китай успешно испытал самолет на водородных топливных элементах

Теги: В мире китай самолет технологии наука

Китай стал третьей страной в мире, которая провела успешный испытательный полет самолета на водородных топливных элементах. Тестовый полет состоялся в городе Шэньян. Самолет достиг высоты в 320 метров над землей.

Китай успешно испытал самолет с электродвигателем, работающим на водородных топливных элементах. Полет на высоте 320 метров состоялся в городе Шэньян.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на газету "Kэцзи жибао", самолет продемонстрировал прекрасные характеристики и стабильную работу всех систем даже при температуре минус 20 градусов. Никаких вредных выбросов в атмосферу зафиксировано не было.

С появлением этого самолета Китай стал третьей страной в мире после США и Германии, которая обладает подобными технологиями.

Читайте также:

Китай впервые показал свой истребитель пятого поколения. Видео

Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль