КНДР заявила о готовности запустить межконтинентальную ракету

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КНДР может в любой момент и из любого места произвести тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом заявили в эфире центрального телевидения Северной Кореи.

Северная Корея может в любой момент и из любого места произвести тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило телевидение КНДР, передает "ТВ Центр".

Диктор приводит выдержку из новогоднего послания к нации Ким Чен Ына, в котором он заявил, что Пхеньян будет укреплять свой военный потенциал, если США не прекратят агрессивную политику против его страны. Северо-корейский лидер назвал КНДР ядерной державой Востока и поставил задачу к концу 2017 года разработать баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способной достичь территории Штатов.

В свою очередь, глава Пентагона Эштон Картер заявил, что США готовы сбивать ракеты, запущенные с территории Северной Кореи, если они будут представлять угрозу для Америки и её союзников. Вашингтон готов перебросить в Южную Корею 24 ударных вертолета "Апач".

Позицию КНДР уже осудил официальный Сеул и напомнил о санкциях ООН, которые Пхеньян по-прежнему не признает.