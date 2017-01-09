Фильм "Ла-Ла Ленд" получил семь "Золотых глобусов"

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В Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония вручения престижной премии "Золотой глобус". Трагикомедия "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла получила семь наград.

В США назвали обладателей премии "Золотой глобус". Больше всех наград собрал мюзикл "Ла-Ла Ленд". Фильм победил в номинации "Лучшая комедия или мюзикл", а также получил статуэтки за лучшую режиссуру, музыку, сценарий и оригинальную песню. Исполнители главных ролей Райан Гослинг и Эмма Стоун – завоевали по "Золотому глобусу" в номинациях "Лучший актер/актриса в комедии или мюзикле".

Лучшим анимационным фильмом члены жюри, среди которых оказались Хью Лори, Билли Боб Торнтон и другие кинодеятели, признали картину "Зверополис". Награду в номинации "Лучший драматический фильм" получила лента "Лунный свет", а лучшим драматическим сериалом стала "Корона", лучшим телефильмом — первый сезон телесериала "Американская история преступлений". Изабель Юппер и Кейси Аффлек получили по "глобусу" как лучшие драматические актеры.

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победила французская лента "Она". В этой категории за награду боролись "Рай" Андрея Кончаловского, "Ученик" Кирилла Серебренникова и "Мой убийца" Костаса Марсана.

Премия "Золотой глобус" была учреждена в 1944 году. Награду вручают по результатам голосования примерно 90 международных журналистов.