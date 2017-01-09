Жертвами атаки боевиков на блокпост в Египте стали 6 полицейских

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Вооруженное нападение на полицейский блокпост совершено в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте. Боевики обстреляли стражей порядка на КПП при въезде в город из гранатометов. Жертвами атаки стали офицер полиции и пятеро силовиков.

Жертвами вооруженного нападения на блокпост в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова стали офицер полиции и пятеро силовиков, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В понедельник утром на подъезде к КПП сработала взрывчатка, заложенная в автомобиль. После этого экстремисты обстреляли блокпост из гранатометов.

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