Жертвами атаки боевиков на блокпост в Египте стали 6 полицейских
Вооруженное нападение на полицейский блокпост совершено в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте. Боевики обстреляли стражей порядка на КПП при въезде в город из гранатометов. Жертвами атаки стали офицер полиции и пятеро силовиков.
Жертвами вооруженного нападения на блокпост в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова стали офицер полиции и пятеро силовиков, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
В понедельник утром на подъезде к КПП сработала взрывчатка, заложенная в автомобиль. После этого экстремисты обстреляли блокпост из гранатометов.
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