Асад готов обсуждать все на переговорах в Астане
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Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов обсуждать любые вопросы на предстоящих переговорах в Астане. По его словам, если речь идет о прекращении конфликта в Сирии, делегация Дамаска готова вести переговоры по любым вопросам. В то же время Асад отметил, что такой подход должен быть у всех сторон на переговорах.
Президент Сирии Башар Асад готов обсуждать любые темы на предстоящих переговорах с представителями оппозиции в Астане. Об этом, по данным Reuters, сирийский лидер заявил в интервью одному из государственных телеканалов.
"Мы готовы вести переговоры обо всем. Когда речь идет об обсуждении прекращения конфликта в Сирии или о будущем Сирии, все доступно – нет никаких ограничений для этих переговоров. Другой вопрос – будет ли такой же позиция другой стороны", - заявил Асад в интервью, расшифровку которого приводит агентство SANA.
Кроме того, сирийский президент заявил о важности присутствия на переговорах представителей "реальной" оппозиции. Асад уточнил, что под "реальными" он имеет ввиду те оппозиционные организации, которые пользуются авторитетом у сирийского населения, а не подконтрольные Саудовской Аравии, Франции или Британии. По его словам, это должны быть представители сирийской оппозиции, чтобы обсуждать сирийские вопросы, и поэтому успех предстоящих переговоров будет зависеть во многом и от этого момента.
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