В Иркутске опровергли рост числа умерших от "Боярышника"

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В Минздраве Иркутской области опровергли информацию о росте числа жертв отравления "Боярышником". В ведомстве уточнили, что двое скончавшихся жителей города умерли не от отравления метиловым спиртом.

Двое скончавшихся в больницах Иркутска отравились не метанолом, о чем ранее сообщали СМИ, передает "Интерфакс". Как сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская, экспертиза установила, что причина их смерти не связана с отравлением опасными для здоровья жидкостями.

По ее словам, число жертв массового отравления "Боярышником", которое произошло 17 декабря, по-прежнему составляет 76 человек. Всего пострадали 123 человека, трое все еще находятся на лечении в больницах Иркутска.

Новых пострадавших в период праздников не поступало, уточнили в Минздраве.