Азаров не исключил создания правительства Украины в изгнании

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Бывший украинский премьер Николай Азаров не исключил появления правительства страны в изгнании. По его словам, это может произойти, когда "народ потребует альтернативной власти". Однако политологи уверены, что создавать правительство в изгнании уже поздно.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не исключил создания правительства страны в изгнании. Об этом он заявил газете "Известия". Азаров отметил, что решение Дорогомиловского суда Москвы, который в конце прошлого года признал события 2014 года в Киеве государственным переворотом, позволит обратиться в международные инстанции.

"Мы обязательно будем предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Мы надеемся также, что украинские суды, хотя они нам изначально и отказали, под напором имеющихся доказательств будут вынуждены принять к рассмотрению наши иски", - сказал Азаров.

При этом он отметил, что для создания правительства Украины в изгнании должны сложиться необходимые предпосылки.

"Прежде всего, эти условия должны созреть на самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия, - заявил экс-премьер.

Политологи, впрочем, сомневаются в успехе этой затеи. По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, правительство в изгнании создавать уже поздно, это нужно было делать еще в 2014 году, когда произошла смена власти на Украине.

"[Нужно было] активно выступать на международной арене, в России, искать поддержку на Украине, заявлять о том, что они являются законной властью. А не сейчас, спустя несколько лет, когда на Украине прошли парламентские и президентские выборы, а Петр Порошенко международно признан. Конечно, переворот был — этого никто не отрицает, но после этого пришедшая власть была легитимизирована путем выборов", - заявил Ищенко.