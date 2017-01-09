На юге Москвы пьяная девушка упала с 5-го этажа и выжила
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На юге столицы из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпала девушка. В настоящее время она госпитализирована. По предварительным данным, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
На Пролетарском проспекте из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпала девушка. Во время падения она зацепилась за ветки дерева и повисла на уровне третьего этажа.
Как пишет Life, очевидцы вызвали на место инцидента спасателей и скорую помощь. В настоящее время пострадавшая госпитализирована.
Предположительно, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. На месте работают правоохранители. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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