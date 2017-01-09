В Москве потеплеет на 20 градусов

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Суровые морозы, несколько дней стоявшие в Москве, отступают. Если в понедельник утром столбики термометров местами показывали до минус 30, то уже во вторник днем в столичном регионе будет около 10 градусов мороза.

Аномальные морозы, которые больше недели держались в Центральной России, начинают отступать. Уже во вторник синоптики обещают резкое потепление, передает "ТВ Центр".

В других регионах жителей ждёт новая волна похолодания. В Хабаровском крае и Нижегородской области столбики термометров в ближайшее время могут опуститься до минус 40. Похожая ситуация и в Удмуртии - там объявлено штормовое предупреждение. Синоптики Пермского края предупреждают, что в регионе может похолодать до минус 45. У школьников начальных классов уже отменены занятия. Рекордные морозы установились в Ярославской и Владимирской областях.